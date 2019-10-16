ونقلا عن العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية ان قائد القوة البرية للجيش قام بتفقد منفذ خسروي الحدودي والمناطق الغربية للبلاد والاطلاع على الجهوزية القتالية والدفاعية للقوات المستقرة في الخطوط الحدودية الامامية الغربية للبلاد.

,قال العميد حيدري على هامش الزيارة التفقدية : ان الامن ولله الحمد مستقر تماما في المناطق الحدودية ومنها منفذ خسروي ويعود الفضل بذلك للقوات البرية للجيش وحرس الحدود وقوات الامن الداخلي التي تبذل قصارى جهدها بكل يقظة وفظنة للحفاظ على امن واستقرار مناطق تواجدها .