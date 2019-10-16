اكدت البرلمانية الايرانية فاطمة حسيني بان ايران تؤدي دورا كبيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريح لرئيسة الوفد البرلماني الايراني لاجتماع الجمعية العامة للمؤتمر الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي الثلاثاء في بلغراد، ردا على تصريحات مندوب البرلمان البحريني الذي اتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بالحروب النيابية في المنطقة وتنفيذ الهجوم الاخير على منشآت ارامكو النفطية في السعودية.

وقالت حسيني، للاسف ان احد الوفود البرلمانية طرح اليوم مزاعم خاوية ولا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تعتبر مثل هذه التصريحات بانها تاتي في سياق سياسة تشويه حقائق المنطقة وتدينها.

واضافت، ان ما يدعو للاستغراب ان الذين يعدون حماة وداعمين للجماعات الارهابية مثل القاعدة والدواعش التكفيريين يطرحون مثل هذه التصريحات العدائية ضد الجيران.

وتابعت، انه وعلى النقيض من تصريحات هذه الدول فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادت على الدوام دورا بناء في مكافحة الارهاب خاصة الارهابيين التكفيريين بالمنطقة.

وقالت حسيني، انه ينبغي التنويه الى ان تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في بعض دول المنطقة انما جاء لمكافحة الارهابيين التكفيريين وبناء على دعوة رسمية من حكوماتها.

وختمت البرلمانية الايرانية بالقول، للاسف ان الارهابيين المتواجدين اليوم بالمنطقة يحظون بدعم انظمة مختلفة كالبحرين لذا فان هذه الانظمة مدعوة لاعادة النظر في سياساتها التي ليست بناءة وان تهتم بحقائق المنطقة لنشهد ارساء السلام والاستقرار فيها.

ايران تدعم الحوار اليمني -اليمني

اعتبرت النائب في مجلس الشورى الاسلامي فاطمة حسيني، مزاعم بعض الدول القاضية بتدخل ايران في شؤون اليمن بانها لا اساس لها ومدانة.

وقالت حسيني في تصريح لها الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 141 لاتحاد البرلمانات الدولي في بلغراد، ان ازمة اليمن والعدوان على الشعب اليمني البريء وارتكاب المجازر بحقه على مدى اكثر من 4 اعوام والكارثة الانسانية الحاصلة في هذا البلد مدرجة دوما على جدول اعمال بعض الدول في المنطقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت، اننا اذ نرفض جميع الاتهامات المتعلقة بتدخل ايران في شؤون اليمن ، نعلن دعمنا الكامل للبحث عن حل سلمي لازمة اليمن والحيلولة دون استمرار هذه الكارثة البشرية الحاصلة بسبب العدوان الخارجي.

وقالت، ان من المهم الالتفات الى هذه المسالة وهي انه عقد خلال العام الماضي العديد من الاجتماعات التي وفرت لحسن الحظ ارضيات للحوار اليمني -اليمني الناجح والبناء والتي اثمرت عن اتفاق ستوكهولم ومسيرة متابعتها تحت اشراف الامم المتحدة.