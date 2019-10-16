خسر المنتخب الايراني امام نظيره البحريني 0- 1 في المباراة التي جرت بينهما في اطارالتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفي هذه المباراة التي جرت في المنامة مساء الثلاثاء في اطار المجموعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المزدوجة، سجل هدف الفوز للبحرين محمد الحردان في الدقيقة 65 من المباراة من ركلة جزاء.

وشنت ايران العديد من الهجمات خلال المباراة وكانت الاخطر على مرمى البحرين خاصة في الدقائق الاخيرة الا ان الفرص المتاحة ذهبت هباء بسبب التسرع وعدم الدقة في التسديد.

وکان بامکان حکم المباراة احتساب ركلة جزاء لايران في اللحظات الاخيرة من المباراة حينما ارتطمت الكرة بيد لاعب البحرين داخل منطقة الجزاء الا انه تغاظى عنها.

وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد البحرين الى 7 نقاط في المركز الثاني بعد العراق الذي يحتل المركز الاول بنفس الرصيد اثر فوزه على مضيفه كمبوديا 4-0 .

وتجمد رصيد ايران عند 6 نقاط من فوزين على هونغ كونغ 2 - 0 وكمبوديا 14 - 0، فيما تأتي هونغ كونغ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة واخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا، وستلاقي ايران العراق يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر القادم في البصرة.