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رقم الخبر: 266291 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 09:33 الاقسام: سياسة  
الرئيس روحاني يزور آية الله مكارم شيرازي في المستشفى

الرئيس روحاني يزور آية الله مكارم شيرازي في المستشفى

قام الرئيس الايراني حسن روحاني بزيارة المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي في المستشفى.

وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع الرئيس روحاني على الاجراءات المتخذة لمعالجة آية الله مكارم شيرازي.

واشاد رئيس الجمهورية بالمرجع الديني مكارم شيرازي لخدماته الثقافية والدينية والتربوية للحوزات العلمية والطلبة الشباب والشعب الايراني.

كما لفت الى جهود سماحته في تربية جيل من المفكرين والاساتذة والافاضل في الحوزات العلمية ومؤلفاته القيمة في مجال تفسير القرآن ودروس خارج الفقه والاصول والكلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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