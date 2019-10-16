وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع الرئيس روحاني على الاجراءات المتخذة لمعالجة آية الله مكارم شيرازي.

واشاد رئيس الجمهورية بالمرجع الديني مكارم شيرازي لخدماته الثقافية والدينية والتربوية للحوزات العلمية والطلبة الشباب والشعب الايراني.

كما لفت الى جهود سماحته في تربية جيل من المفكرين والاساتذة والافاضل في الحوزات العلمية ومؤلفاته القيمة في مجال تفسير القرآن ودروس خارج الفقه والاصول والكلام.