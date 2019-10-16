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رقم الخبر: 266290 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 09:31 الاقسام: سياسة  
ظريف يدعو رؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام
ويؤكد ضرورة انهاء الهجمات على سوريا

ظريف يدعو رؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام

جدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف دعوته لرؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة ايران لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ظريف في تغريدة له امس الثلاثاء،عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجهوده الرامية لاحلال السلام في الخليج الفارسي؛ داعيا كافة دول المنطقة للانضمام الى مبادرة ايران لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع ظريف قائلا: أعرب عن شكري لرئيس الوزراء عمران خان لبذله الجهود في اطار احلال السلام في الخليج  الفارسي. أجدد دعوتي مرة أخرى لرؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة  الامل (مبادرة هرمز للسلام)  والتي تعد مبادرة لاحلال السلام والامن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

ظريف يؤكد ضرورة انهاء الهجمات على سوريا

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضرورة انهاء الهجمات على سوريا، واعتماد اتفاق أضنة والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي المعنية بحقوق الانسان.

وأضاف ظريف في تغريدة له امس الثلاثاء بشأن الهجمات على شمالي سوريا، "ان ضرورة الحاضر هي انهاء الهجمات على سوريا، ومتابعة كافة الهواجس في إطار اتفاق أضنة".

وأكد في نفس الوقت، ضرورة الالتزام التام بكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعنية بحقوق الانسان.

كما شدد في تغريدته على ضرورة "التمييز بين المدنيين والمسلحين ومنع الأذى غير الضروري".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق + وكالات
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