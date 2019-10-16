وصف كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، اتفاقات ستوكهولم بانها خطوة هامة في المسار السياسي باليمن؛ معربا عن أسفه حيال نكث العهود من الطرف الآخر لهذه الاتفاقات.

وخلال اجتماعه المشترك امس الثلاثاء مع السفير اليمني وسفراء دول أميركا اللاتينية لدى طهران في مقر الوزارة الخارجية، أكد خاجي على مواقف الجمهورية الإسلامية في دعم الحل السياسي، ومبادئ الحفاظ على وحدة التراب، والاستقلال، والوحدة في اليمن، وقدم شرحا عن مشروع إيران المكون من أربعة بنود لتسوية الأزمة اليمنية سياسيا.

واعتبر فرض الحظر الجوي والبحري والبري على اليمن من قبل التحالف السعودي- الإماراتي بانه حال دون ايصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين بصورة عادلة؛ مؤكدا ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد اليمن.

من جانبه قدم السفير اليمني في طهران، تقريرا عن آخر التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية، ونوه الى مبادرة حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية بوقف الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات المسيرة على السعودية بشرط اتخاذ إجراءات متبادلة منها؛ مؤكدا استعداد حكومة الإنقاذ الوطنية لإيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.

ووصف الوضع الإنساني في اليمن بأنه مزر للغاية ودعا دول أمريكا اللاتينية إلى تكثيف ضغوطها لرفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

بدورهم، أثنوا سفراء أمريكا اللاتينية لدى طهران على وزارة الخارجية لتوفيرها هذه الفرصة؛ معربين عن اشادتهم بمقاومة الشعب اليمني أمام الغزاة وأكدوا على الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

وأكد الحضور على احترام السيادة اليمنية وسلامة أراضيها ووحدتها، وضرورة وقف العمليات العسكرية ووضع نهاية لإطلاق النار، وحل الأزمة اليمنية من خلال تبني الحلول السياسية، وإجراء محادثات يمنية-يمنية بمشاركة جميع الفصائل في هذا البلد دون أي تدخل أجنبي، وضرورة ايلاء اهتمام جاد بالوضع الإنساني في اليمن والإسراع في ايصال المساعدات الإنسانية الى الشعب اليمني.