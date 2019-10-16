نفذ الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف، فيما أفشلوا المجاهدون محاولة تسلل لهم في محافظة تعز.

مدير منشآت النفط: لم تصل أيّة ناقلات نفط إلى موانئ الحديدة

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة حام تم خلالها قتل وجرح عدد من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن المجاهدين تمكنوا من إفشال محاولة زحف للمرتزقة في جبهة القحيفة بمديرية مقبنة.

وكان المجاهدون قد شنوا الاثنين عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهتي الساقية وملحان بمديرية الغيل خلفتا قتلى وجرحى في صفوف العدو.

من جانب آخر أكد مدير منشآت النفط في الحديدة بأن لم تصل أيّ ناقلات نفط إلى موانئ الحديدة ولم نبلغ بعد بأيّ معلومات تتعلق بهذا الموضوع.