أفادت مصادر محلية الثلاثاء، ان الحرائق لا تزال مشتعلة في مناطق عدة في لبنان ولا سيما الجبلية، في حين تعمل طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

بالموازاة، اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تقارير عن الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية، وأوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء، منوهًا بالجهود المبذولة لمكافحة الحرائق التي يبذلها رجال الدفاع المدني والجيش والإطفاء.

وطلب الرئيس عون فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقف طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق "سيكورسكي" عن العمل منذ سنوات وتحديد المسؤولية، كما طلب اجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث والإسراع بتأمين قطع الغيار اللازمة لها.

في غضون ذلك، عقد اجتماع في السراي الحكومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث للاطلاع على خارطة انتشار الحرائق وعرض الإجراءات السريعة لإطفائها.

وعقب الاجتماع، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه إذا "كان الحريق مفتعلًا فهناك من سيدفع الثمن"، معتبرًا "أنه لا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها".

وأشار الحريري الى أن "كل الاجهزة تعمل من دون استثناء"، مشيرًا الى أن "الاضرار المادية سنعوضها".

وقال: "اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات"، شاكرًا كل الأجهزة على جهودها.

بدورها، أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بعد اجتماع هيئة مكافحة الكوارث أنه "تبعًا لخريطة الحرائق لدينا 24 ساعة صعبة بسبب ارتفاع نسبة تجدد الحرائق"، وطالبت الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد.

وأضافت: "اتصلنا بكل البلدان التي يمكن أن تساعدنا، وبمساعدة الطائرات القبرصية واليونانية والأردنية نتمنى التمكن من السيطرة على الحرائق في غضون ساعات".

وقالت: "بالتوازي مع غرفة العميات المركزية فعّلنا غرف العمليات في المناطق كافة، كما أمّنا عدم وجود طلاب في المدارس القريبة من الحرائق حفاظًا على سلامتهم".

ولفتت الحسن الى أن "هناك سهام تصوب على الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وهذا ليس الوقت المناسب لهكذا تصرف بل يجب التكاتف، ولسنا في وقت يسمح بتحميل المسؤولية الى أحد"، داعيةً البلديات الى أن تكون جاهزة لأي طارئ على صعيد الحرائق".

من جهته، أكد وزير الدفاع الياس بو صعب خلال مؤتمر صحافي في قبرص أن "الحرائق أكبر مما كان متوقعًا وطلبنا مساعدة من قبرص لاستخدام المزيد من الطائرات".

وقال بو صعب: "لا عامل الطقس ساعد في اخمادها ولا حتى الحرارة والرياح"، معتبرًا أنه "هذه اخطر حرائق نمرّ بها في لبنان".

في سياق متصل، جال وزير البيئة ​فادي جريصاتي على الاضرار الناجمة عن ​الحرائق في المشرف، وشدد على ​أن "الصدمة كبيرة والمشهد مؤذٍ بشكل كبير والأكيد أنّ أحدًا بدأ بالحريق".

واعتبر أن وضع ​الدفاع المدني​ لم يعد يحتمل، متمنيًا "أن يكون هناك خطة طوارئ لتأهيل ولوضع كل الامكانات بمتناول العناصر".

وفي مبادرة لافتة، طلب وزير الصحة الدكتور جميل جبق معالجة كل المصابين جراء الحرائق على نفقة وزارة الصحة مئة في المئة.

بموازاة ذلك شهدت عدة مناطق من محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية اندلاع عدد من الحرائق الضخمة، في الوقت الذي تسعى فيه سيارات الإطفاء والأجهزة المختصة لإخماد هذه الحرائق.

وشهد عدد من المناطق في ريف حمص الغربي حدوث حرائق ضخمة طالت عددا من القرى والمناطق، كقرى مرمريتا والناصرة وعين البارد ومحيطها في وادي الضارة.

وفي تصريحات لمحافظ حمص، طلال البرازي، أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت بنسبة ما بين 70 إلى 80 في المئة بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل.

وضرب حريق كبير مناطق في محافظة اللاذقية، في الوقت الذي صرح به المحافظ بأنه كان هناك معاناة في الوصول إلى المناطق التي نشبت فيها الحرائق بسبب صعوبة التضاريس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما صرح محافظ مدينة طرطوس، بأنه قد "تم تسجيل 55 حريقا وتم التعامل معها بكل طاقاتنا.. الحرائق بعيدة عن المناطق السكنية وتعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على تطويقها وإخمادها".

وتم إرسال سيارات إطفاء وآليات من المحافظات الجنوبية للمساعدة بإخماد الحرائق الكبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.

في سياق غير متصل أكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن هناك سببين أساسيين كبيرين للأزمة الإقتصادية في لبنان.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال استقبال وفد من فعاليات وأهالي منطقة الجلي، أوضح أن السبب الأول سياسي له علاقة بطريقة أداء الحكومة اللبنانية في الانصياع للموقف السياسي الأمريكي الإسرائيلي السعودي الذي يضغط على لبنان كي يتخذ خياراتٍ سياسية لها انعكاسات سياسية، مثلًا إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وعدم السماح للحكومة اللبنانية بأن تجري مباحثات ومداولات مع الحكومة السورية من أجل عودة آمنة ومطمئنة إلى سوريا، فأمريكا تضغط والاتحاد الأوروبي ايضًا لعدم تشجيع السوريين على العودة، ويدفعون بعض الأموال لإغرائهم على البقاء في لبنان، ويلاحقون لبنان دائمًا بضرورة توفير كل المقومات ليبقى النازح مطمئنًا في لبنان فلا يفكّر بالعودة إلى سوريا، وعلى رأس المشاكل عدم التنسيق مع الدولة السورية.

وخلص الى أن سبب المشكلة الإقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن للخارج والذي يمنع لبنان بأن يقوم بخطوات اقتصادية لمصلحة لبنان بشكل مباشر.

وتابع الشيخ قاسم أن "الأمر الآخر له علاقة بالإدارة في لبنان، فهناك فسادٌ وهدرٌ ومشاريع تتطلب متابعة دقيقة ومنصفة وعادلة لمصلحة اللبنانيين لا زالت حتى الآن تحتاج إلى مواكبة ومتابعة".

وعن مناقشة للموازنة، لفت الشيح قاسم الى أن حزب الله أعلن بوضوح أنه ضد فرض الضرائب على عامة الناس، سواء كان عنوانها ضريبة مباشرة أو ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة أو نسبة من الراتب لمصلحة صندوق التعويضات أو نهاية الخدمة أو ما شابه ذلك".

وأكد "أنه من المهم جدًا أن تأخذ الحكومة اللبنانية قرارًا جريئًا بفتح العلاقات السياسية مع سوريا لمصلحة لبنان".