وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.

وحطّت طائرة بوتين في مطار أبوظبي الدولي في حوالي الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي الثلاثاء قادمة من الرياض، حيث كان في استقباله ولي عهد الإمارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ويستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

في غضون ذلك أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحوار السياسي مع الإمارات العربية المتحدة حوار بنَاء، وأن البلدين يدعمان التعاون في مجال الطاقة.

وقال بوتين، خلال زيارته إلى الإمارات، الثلاثاء: "الحوار السياسي منتظم وبنَاء... تتواصل الاستثمارات والعمل المشترك في الشركات الناشئة، في مجال الطاقة، في مجال الذرة السلمية. نواصل تنسيق جهودنا وسياستنا بشأن سوق الهيدروكربون العالمي، بما في ذلك من خلال اتفاقية أوبك+".

وبدأت، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.