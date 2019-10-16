أكد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن الكيان الإسرائيلي يستقوي بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائمه، مشددا على أن الصمت الدولي “ليس حيادا أو توازنا”.

وقال الغانم في كلمته أمام الجمعية العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في بلغراد، تحت عنوان (دور البرلمانات في تعزيز القانون الدولي والمساهمة في التعاون الإقليمي)، إن “الصمت الدولي يفاقم اليأس ويقتل الأمل بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني".

وأضاف متسائلا، “أين یكمن المثال الصارخ والواضح في انتهاك القانون الدولي، أنا متأكد من أن الجميع ومن مختلف المجموعات الجيوسياسية ستبرق في ذهنها وللوهلة الأولى مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي لأنه الأقدم ولأنه المتواصل بلا هوادة”.

وتابع “الاحتلال الإسرائيلي الأكثر خرقا لكل قانون دولي ولكل اتفاقية عالمية ولكل شرعة دينية، بدءا بالقتل والتهجير والاستيطان وانتهاء بعناوين تدمير الشجر والحجر”.