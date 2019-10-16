إلتقى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية حيث إستعرض الجانبان مختلف التطورات الأقليميّة لا سيما آخر المستجدات على الساحتين العراقية والسورية.

وفيما أكد الطرفان على موقفها المعروف بضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى وضعها الطبيعي، جددا التأكيد على ضرورة الحوار المباشر والرسمي مع الحكومة السورية، خاصة في مجالين هامين هما الإستفادة من الفرصة الكبيرة التي يتيحها إعادة إفتتاح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سورية إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتخفيف الأعباء الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة على لبنان.

وقد جرى في اللقاء إستعراض الأوضاع الإقتصادية اللبنانية بشكل مفصل وتم التأكيد على ضرورة العمل على زيادة الإيرادات وخفض النفقات آخذين بعين الإعتبار المطالب المشروعة لذوي الدخل المحدود ورفض زيادة الضرائب المباشرة وعدم المس بالرواتب والأجور والحسومات التقاعدية والعمل على دعوة الحكومة الى إيلاء الإيرادات الناجمة عن الأملاك البحرية إهتماما جادا، والتشديد على مكافحة الهدر والفساد.

وقد أكد المجتمعون على الحاجة إلى تضافر كل الجهود وخاصة بين الرؤساء الثلاثة و مختلف القوى السياسيّة اللبنانية للحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي بإعتباره أحد ركائز الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد.