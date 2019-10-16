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رقم الخبر: 266279 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: رياضة  
برشلونة يؤكد بأن ضم نيمار يُعد خطيئةً كبرى

برشلونة يؤكد بأن ضم نيمار يُعد خطيئةً كبرى

اقتنع نادي برشلونة، أخيراً، بأن التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا يُعد خطييئة كبرى، وهو ما دفع إدارة الفريق الكتالوني لوضع كلمة النهاية لمسلسل ارتباطها بضم نجم باريس سان جيرمان.

ولم يُقدم اللاعب البرازيلي شيئاً يذكر في الموسم الماضي، حيث استهلك أيامه في الاستشفاء من الإصابات والمشاركة في العديد من الحملات الإعلانية، وجني المزيد من الملايين، ناهيك عن تصرفاته اللامسؤولة تجاه الحكام ولاعبي الخصوم.

وسئم باريس سان جيرمان من تصرفات نيمار الصبيانية، لذلك فتح باب الرحيل في وجهه، لكنه في الوقت ذاته أراد المال الكثير الذي أنفقه في عملية نقله من برشلونة، والمصاريف الهائلة التي تكبدها خلال عامين.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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