ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة من قبل صحيفة توتو سبورت الإيطالية بعد الأخذ برأي العديد من الصحفيين في كبرى الصحف الأوروبية مثل الماركا وليكيب وفرانس فوتبول وغيرها من الصحف الرياضية ذائعة الصيت.



وحصل ماتييس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام على الجائزة في العام الفائت ونجح اللاعب بعدها في الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال مع فريقه أياكس ثم انتقل إلى نادي يوفنتوس هذا الصيف.



جواو فيليكس و أنسو فاتي و زانيولو أبرز المرشحين الجدد



ويعتبر أكبر المرشحين للفوز بالجائزة هذه المرة هو مهاجم البرتغال وأتلتيكو مدريد جواو فيليكس وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في حفل خاص في مدينة تورينو يوم 16 ديسمبر القادم.

وتُشير الجائزة إلى الأسماء المتوقع أن تُحدث فرقاً كبيراً مع فرقها في الموسم الرياضي الجديد هو ما يحدث في الغالب بعد الإطلاع على آراء الخبراء العاملين في كافة هذه الصحف المنتشرة بجميع أنحاء أوروبا.

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بلقب الفتى الذهبي لعام 2019 :

ماتييس دي ليخت ( يوفنتوس و منتخب هولندا )

ألفونسو ديفيس ( بايرن ميونيخ ومنتخب كندا )

جيانلويجي دوناروما ( ميلان و منتخب إيطاليا )

أنسو فاتي ( برشلونة و منتخب إسبانيا )

فييليب فودين ( مانشستر سيتي و منتخب إنجلترا )

ماتييو جيندوزي ( آرسنال و منتخب فرنسا )

إيرلينج هالاند ( سالزبورج و منتخب النرويج )

كاي هافيرتز ( باير ليفركوزن و منتخب ألمانيا )

جواو فيليكس ( أتلتيكو مدريد و منتخب البرتغالي )

ديان جوفيليتش ( إنتراخت فرانكفورت و منتخب صربيا )

مويس كين ( إيفرتون و منتخب إيطاليا )

كانج-إن لي ( فالنسيا و منتخب كوريا الجنوبية )

أندري أولكسيجوفيتش ( بلد الوليد و منتخب أوكرانيا )

جانييل مالين ( ايندهوفن و منتخب هولندا )

ماسون مونت ( تشيلسي و منتخب إنجلترا )

رودريجو ( ريال مدريد و منتخب البرازيل )

جادون سانشو ( بوروسيا دورتموند و منتخب إنجلترا )

فيران توريس ( فالنسيا و منتخب إسبانيا )

فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد و منتخب البرازيل )

نيكولو زانيولو ( روما و منتخب إيطاليا ).