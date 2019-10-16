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رقم الخبر: 266277 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: رياضة  
منتخب العراق يحقق فوزاً على نظيره الكمبودي بأربعة أهداف مقابل لا شيء
ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر

منتخب العراق يحقق فوزاً على نظيره الكمبودي بأربعة أهداف مقابل لا شيء

حقق المنتخب العراقي بكرة القدم فوزاً جيداً خارج أرضه على منتخب كمبوديا رفع به ترتيبه في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبات ايران والبحرين وهونغ كونغ.

ففي الدقيقة 22 تمكن لاعب الوسط ابراهيم بايش من تسجيل الهدف الاول للمنتخب العراقي، وفي الدقيقة 41 سجل مهاجم الفريق العراقي مهند علي الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 57 جاء الهدف الثالث عن طريق لاعب الوسط أمجد عطوان، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق لاعب دفاع المنتخب العراقي أحمد ابراهيم وذلك في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع المنتخب العراقي رصيده الى سبع نقاط متصدراً المجموعة مؤقتاً لحين انتهاء مباراة المنتخب الايراني مع نظيره البحريني مساء اليوم وذلك عند الساعة الثامنة بتوقيت طهران.

 
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مصدر الخبر: خاص بالوفاق
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