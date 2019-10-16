قال قائد قوى الامن الداخلي في كنبدكاووس الواقعة في شرق محافظة جلستان شمال ايران انه تم الكشف عن سبع مسكوكات تاريخية تعود قدمتها الى الف و300 عام من منزل سكني بهذه المدينة.

واضاف العقيد "محمود علي فر" الاثنين لمراسل ارنا انه تمكنت قوات الشرطة بعد عمليات استخباراتية من تحديد مكان المسكوكات التاريخية في منزل سكني بمدينة كنبد كاووس.

واكد انه قامت قوات الشرطة بتفتيش المنزل السكني بعد التنسيق مع مسؤولي القضاء وكشفت المسكوكات الذهبية التي تعود قدمتها الى الف و300 عام حسب اعلان الخبراء.

وفي هذا الخصوص تم القبض على شخص واحالته الى القضاء.وتعتبر مدينة كنبدكاووس التاريخية ثاني اكبر مدينة في محافظة جلستان.