وذلك وفقاً للخبر الذي تناولته بعض المواقع الخبرية والفنية نقلاً عن إبن جيراني الذي قال أن أباه نقل عصر البارحة الإثنين إلى المستشفى ليوضع تحت العناية الطبية لكن عموم حالته جيدة.

على أن يغادر جيراني المستشفى خلال الأيام القادمة إذا تحسنت صحته ليكمل ما بين يديه من أعمال في الوقت الحالي.

يذكر أن جيراني من مواليدعام 1952 مدينة كاشمر بدايته الفنية كانت عام 1972 كممثل في مسرحية " عصمت " ، أما بدايته مع السينما فكانت في مدينة مشهد عام 1974. كما عمل في الصحافة الفنية ً حيث كان رئيس تحرير في مجلة " السينما الاسبوعية منذ عام 1992 حتى العام 2004