أن هذا الفيلم من إخراج المخرج الإیراني "جمال شورجه" وفي مراحله الإنتاجية الأخيرة.

ویصوّر الفيلم حیاة المناضل الجزائری الحافظ للقرآن الکریم "أحمد باي" الذي واجه الإحتلال الفرنسي بصمود ومقاومة.

وتم تصویر 120 دقیقة من الفيلم في الجزائر ولم یبق الا رتوشه و تصویر بعض اللقطات في ایران وسیصبح معداً للعرض.

هذا ویذکر أن المناضل "أحمد باي بن محمد شریف" مولود العام 1786 ومتوفي العام 1850 للميلاد کان نجل أحد شیوخ کبار القبائل في الجزائر، ویروي الفيلم جزءا من حیاة أحمد باي الذي کان حافظاً لکامل المصحف الشریف وکان حاکماً في منطقة "قسنطینة" الجزائریة حیث ناضل لسنوات طویلة ضد الإحتلال الفرنسی.

وهذا الفيلم يعدّ أول تجربة تعاون سينمائية بين الجزائر وإيران ومن إنتاج المنتجة السينمائية "سميرة حاج جيلاني" وإخراج المخرج الإيراني "جمال شورجه" وكتب السيناريو "رابح ظريف"، وهو مقاومة "أحمد باي" حاكم "بايلك قسنطينة" (منطقة الشرق الجزائري) في العهد التركي بالجزائر ومقاومته للاحتلال الفرنسي.