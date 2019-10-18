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رقم الخبر: 266270 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة دامغان تستضيف الملتقى الدولي الرابع لتكريم " المجاهدون في الغربة"

جامعة دامغان تستضيف الملتقى الدولي الرابع لتكريم " المجاهدون في الغربة"

قال الامين التنفيذي للملتقى الدولي الرابع لتكريم "المجاهدون في الغربة" ان جامعة دامغان تستضيف الملتقى يوم 28 تشرين الاول /اكتوبر الحالي تزامنا مع ليلة استشهاد الامام الرضا عليه السلام .

واضاف محمد سالاريان زادة لارنا الاثنين ان الملتقى الدولي الرابع لتكريم " المجاهدون في الغربة" ينعقد تكريما للمجاهدين المسلمين في اليمن والبحرين وفلسطين ولبنان ومسلمي ميانمار.

وبين ان الملتقى يعقد في جامعة دامغان بمحافظة سمنان بمشاركة اكثر من 180 من المفكرین والعلماء والادباء من 38 بلدا اضافة الى مسؤولین مدنیین وعسكریین في البلاد والعدید من اسر الشهداء من  لبنان وسوریا ونیجیریا وفلسطین واليمن والبحرين وكذلك اسرة الشيخ ابراهيم زكزاكي . واضاف انه سیتم تکریم زعیم الشیعة في البحرین آية الله الشيخ عيسى قاسم خلال الملتقى .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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