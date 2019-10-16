اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان ايران باعتمادها على كوادرها وقدراتها المحلية خرجت من الحرب الاقتصادية الامريكية المفروضة عليها ناجحة.

واضاف جهانغیری الیوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين 2000 مشروع في مدينة دماوند من توابع طهران، يأتي هذا الفخر والاعتزاز في الوقت الذي كان العدو يقصد من الحظر القضاء على الاقتصاد الايراني ولكن بعزيمة ومثابرة الكادر المختص تمكنا من اجتياز هذه المرحلة .

وصرح جهانغيري ان الشعب الايراني اثبت انه مصمم على الاستمرار في تطوير بلده وان ظروف الحرب الاقتصادية والاجراءات الامريكية لا تستطيع أن تمنعها من التقدم و الحركة إلى الأمام.