  • الأربعاء ١٦ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266269 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: سياسة  
جهانغیری: ایران خرجت من الحرب الاقتصادیة الامریکیة بفخر واعتزاز

جهانغیری: ایران خرجت من الحرب الاقتصادیة الامریکیة بفخر واعتزاز

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان ايران باعتمادها على كوادرها وقدراتها المحلية خرجت من الحرب الاقتصادية الامريكية المفروضة عليها ناجحة.

واضاف جهانغیری الیوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين 2000 مشروع في مدينة دماوند من توابع طهران، يأتي هذا الفخر والاعتزاز في الوقت الذي كان العدو يقصد من الحظر  القضاء على الاقتصاد الايراني ولكن بعزيمة ومثابرة الكادر المختص تمكنا من اجتياز هذه المرحلة .

وصرح جهانغيري ان الشعب الايراني اثبت انه مصمم على الاستمرار في تطوير بلده وان ظروف الحرب الاقتصادية والاجراءات الامريكية لا تستطيع أن تمنعها من التقدم و الحركة إلى الأمام.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/3316 sec