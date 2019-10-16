اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، ان أوروبا لم تمضي بأي خطوة رئيسية بشأن الاتفاق النووي.

ان لاريجاني نوه خلال لقاء رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، الى بعض النقاط كأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون السياحي والتعاون العلمي والثقافي وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة.

وانتقد لاريجاني عدم كفاءة أوروبا في الاتفاق النووي، وقدم بعض التوضيحات بشأن الاتفاق النووي، قائلا، ان امريكا تمارس الغطرسة في مختلف القضايا وايران ترد على ذلك، بينما الاتحاد الاوروبي لم يمضي بأي خطوة رئيسية بشأن الاتفاق النووي.