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رقم الخبر: 266266 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: منوعات  
شرطة السير توقف سيارة ذاتية القيادة للتحقق من الرخصة!!
في تتارستان الروسية ..

شرطة السير توقف سيارة ذاتية القيادة للتحقق من الرخصة!!

أوقفت دورية تابعة لشرطة السير في جمهورية تتارستان الروسية، سيارة (ياندكس) ذاتية القيادة، بهدف التحقق من الوثائق بما فيها رخصة القيادة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقعت الحادثة في مدينة إنوبوليس الواقعة في مقاطعة فيرخنيوسلونسكي بجمهورية تتارستان. ونشر أحد مستخدمي موقع (تويتر) صورة لعملية التحقق، مع تعليق ساخر وكأن السيارة تقول: (ما الذي تسمح هذه الأكياس الجلدية لنفسها فعله؟!(.

وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الصحفي لشركة (ياندكس) أن شرطة المرور أجرت عمليات تفتيش مفاجئة للوثائق، على الطريق الذي سارت عليه السيارة ذاتية الدفع عن طريق الصدفة، مشيرة إلى أن المهندس الذي كان داخل السيارة تدخل وقام بتسوية الموقف.

يذكر أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة تعمل في إنوبوليس منذ العام الماضي، حينها أصبحت هذه المدينة الأولى في أوروبا التي تعمل على شوارعها سيارات ذاتية القيادة للرحلات الاعتيادية.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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