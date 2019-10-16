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رقم الخبر: 266265 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 16:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عالم حائز نوبل يتحدث عن عجز العلم أمام السرطان

عالم حائز نوبل يتحدث عن عجز العلم أمام السرطان

انتقد العالم توماس ليندال، الادعاءات التي تفيد بأن الإشعاع والأشعة فوق البنفسجية والمواد الغذائية المسرطنة هي الأسباب الرئيسية للتغيرات الجينية وأمراض السرطان المرتبطة بها.

وقال العالم ليندال الحائز جائزة نوبل في الكيمياء في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء، ليست الأشعة فوق البنفسجية قادرة على التسبب في ظهور الأورام في الدماغ أو الكبد أو أي عضو آخر في جسم الإنسان، حيث أن 1% فقط من الأورام السرطانية يسببه الأشعاع المؤين.

ويضيف عالم الكيمياء، أن ظهور الأورام السرطانية  مرتبط بتلف أقسام من الحمض النووي نتيجة تحلل الماء وظهور أشكال الأوكسجين العدوانية في الخلايا. لذلك لا يمكن التغلب على الأمراض السرطانية، بل فقط ابتكار مواد قادرة على تدمير هذه الأورام بفعالية أكبر.

ويذكر أن توماس ليندال تقاسم جائزة نوبل مع عزيز سانجار وبول مودريتش عن بحثهم الموسوم (دراسة آليات استرداد الحمض النووي). كما أنه دعا إلى التوقف عن وضع حد لمحاربة الكائنات المعدلة وراثيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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