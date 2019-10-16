وفقا له، تم اكتشاف الآثار الأولى التي تشير إلى وجود الحياة على الكوكب الأحمر قبل 40 عاما.

في عام 1976 ، وجدت بعثة American Viking آثارا للحياة على كوكب المريخ، لكن الأدلة التي جمعتها وكالة ناسا كانت غير مهمة. تحدث جيلبرت ليفين، العالم السابق في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، عن ذلك في مقالته المنشورة على البوابة العلمية Scientific American.

وقال إنه حينها تم اكتشاف ما يسمى التنفس الميكروبي في عينات التربة، مما يشير إلى وجود نسبة عالية من الأوكسجين في العينات الواردة من الكوكب الأحمر. وفقا لليفين، تم إجراء الاختبارات أربع مرات وأظهرت دائما نتيجة إيجابية.

وأضاف: (ومع ذلك، أجرينا تحليلًا جزيئيا، وبالنتيجة لم نتمكن من اكتشاف المواد العضوية داخل العينات. بناءً على ذلك، توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا لم نجد الحياة، ولكن فقط ما يشابهها).

في السنوات اللاحقة، لم تقم ناسا، وفقا للعالم، بإجراء اختبارات أخرى، ولم تكن المركبات الفضائية المرسلة إلى المريخ مزودة بالمعدات اللازمة لأخذ العينات.