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رقم الخبر: 266261 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 15:09 الاقسام: عربيات  
إحباط تفجيرين انتحاريين لاستهداف زوار الاربعين جنوب بغداد

إحباط تفجيرين انتحاريين لاستهداف زوار الاربعين جنوب بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الثلاثاء، إحباط محاولة لاستهداف زوار الاربعين بتفجيرين انتحاريين جنوب العاصمة العراقية.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه تم "إلقاء القبض على انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في قاطع جنوب بغداد".

وأضاف الربيعي، أن "الانتحاريين كانا يرومان استهداف الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وكان الخبير الأمني فاضل ابو رغيف كشف، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عشرة انتحاريين بينهم قياديون في "داعش" كانوا ينوون استهداف زوار الأربعينية في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى قتل انتحاريين اثنين وضبط عبوات وأحزمة خلال عملية أمنية في المحافظة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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