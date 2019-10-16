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رقم الخبر: 266258 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
موقف محرج لمضلّي عسكري امام ملك إسبانيا

موقف محرج لمضلّي عسكري امام ملك إسبانيا

تعرض عسكري هبط بمظلته خلال عرض عسكري بإسبانيا إلى موقف محرج أمام الملك فيليب والملكة ليتيزيا، وذلك خلال أحد الاستعراضات بالعيد الوطني، وتم الأمر على مرأى ومسمع من جميع الموجودين وأمام كاميرات التليفزيون.

وفقا لما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، ظهر العريف لويس فرناندو يهبط بالمظلة حاملا علم البلاد، عندما اشتبكت مظلته بعمود إنارة وبدأ يتأرجح يمينا ويسارا، وهنا تعالت صرخات الرعب بينما يحاول تحرير نفسه من هذا المأزق.

ترك فرناندو معلقا في هذا الوضع لعدة دقائق قبل أن يتم تحريره، وبعد الاطمئنان عليه قدم له الزوجان الملكيان بعض الكلمات لتهدئته وإراحته بعد الحادث.

وقع الحادث في مدينة مدريد وأنقذ العريف بواسطة إحدى السيارات العسكرية أثناء مشاهدة الملكان ورئيس الوزراء ما يحدث في ترقب واضح.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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