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رقم الخبر: 266256 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 16:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تنتج زجاجاً نانویا لاستخدامه في الطائرات التجارية

شركة ايرانية تنتج زجاجاً نانویا لاستخدامه في الطائرات التجارية

نجحت إحدى الشركات الإيرانية في تصنيع زجاج يستخدم في صناعة مقصورات القيادة والركاب في الطائرات التجارية والتي تعد إحدى المشاكل التقنية التي يواجهها هذا القطاع الصناعي.

وهذا النوع من الزجاج بالنظر، لتصميمه المتطور وطلاءاته النانوية ، يتم تصنيعه من قبل 5 دول فقط في العالم حالياً.

وقال محمد حسين شيخ صراف ، الخبير في تصميم زجاج الطائرات في الشركة الايرانية: (إن تجاربنا وخبراتنا تمتد لأكثر من عقد في مجال تصميم وتصنيع الزجاج النانوي للطائرات بحيث يتم تصنيع زجاج الطائرات المُسخن والمبرد حالياً. ويتطلب الزجاج الأمامي عادةً النوع المسخن بفعل الصقيع بينما يتطلب الزجاج الجانبي النوع المبرد وكلما حلقت الطائرة على ارتفاع أعلى وزادت سرعتها، كلما زادت الحاجة لزجاج مسخن أقوى).

وأضاف شيخ صراف: تنتج الشركة الايرانية حالياً زجاجاً ساخناً ومبرداً، بسماكة نانوية تتراوح بين 100- 500 نانومترات لمعظم الطائرات في البلاد، وخلال السنوات القليلة الماضية ، قمنا بإنتاج الزجاج لمعظم الطائرات في البلاد ، وبالتالي قمنا بإنتاج الزجاج لطائرات من طراز C130  وBoeing 707 ، وFokker 50 و Fokker 27 ، وFokker 100 ، ونعمل حالياً على تصنيع الزجاج لطائرات ايرباص.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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