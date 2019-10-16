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رقم الخبر: 266254 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: منوعات  
سيدة عمرها 75 عاماً تلد طفلة وزنها 600 غرام

سيدة عمرها 75 عاماً تلد طفلة وزنها 600 غرام

كشفت تقارير أن امرأة هندية تبلغ من العمر 75 عاما تقريبا، أنجبت طفلة وزنها 600 غرام فقط، في ولاية راجستان الشمالية.

وفق ما نشرته (روسيا اليوم) فقد وُلدت الطفلة (قيصريا) قبل أوانها في الشهر 6.5 من الحمل، حيث نُقلت إلى العناية المركزة للحفاظ على حياتها، وضمان سلامتها صحيا.

وكانت المرأة، التي وُصفت بأنها ضعيفة طبيا وجسديا لامتلاكها رئة واحدة، قد تبنت طفلا في السابق، ولكنها رغبت في إنجاب طفل من لحمها ودمها، لذا لجأت إلى علاج التلقيح الاصطناعي.

وفي حديثه مع Hindustan Times، قال الطبيب أبيلاشا كينكار، الذي ساهم في عملية الولادة: (لم يكن لدى المرأة المسنة طفل، وتبنت طفلا من أقاربها، ولكنها قررت بعد ذلك الإنجاب).

وكما هو الحال في الهند في كثير من الأحيان، لا يمكن تحديد سن المرأة بالضبط، لأن الأجيال الأكبر سنا لا تملك شهادات ميلاد رسمية تثبت عمرها الحقيقي.

 

 
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مصدر الخبر: البيان
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