قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ايران ( كريستوف هاملمان) ان الخدمات الصحية في ايران يحتذى بها اقليميا نظرا لامکانیات ایران الاقتصادية المتوسطة والمتنامية.

واضاف هاملمان فيما يتعلق بالرعاية الصحية في ايران : يوجد في ايران مراكز صحية ورعاية وفي جميع المناطق من المدن الكبيرة الى القرى النائية ومجهزة باحدث المعدات الطبية والتكنولوجية، مبينا ان نظام الرعاية الصحية في ايران يشمل جميع طبقات المجتمع.

وقال ايضا ان الخدمات الصحية في ايران يحتذى بها اقليميا نظرا لتطورها وشموليتها جميع افراد المجتمع .

واشار الى تأثير الحظر على قطاع الصحة وقال : بعد اجراء الحظر فأن القطاع الصحي يعاني من الصعوبات وادان تطبيقه في هذا المجال.

وبين ان ايران تقدمت وتطورت كثيرا في هذا القطاع وخاصة في مجال انتاج الادوية بحيث اصبحت تنتج الكثير من الادوية التي كانت تستوردها من الخارج.

ايران قدمت انموذجا لنظام الخدمات الصحية للمنطقة

ومن جهة اخرى قال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الاوسط الدكتور أحمد سالم سيف المنظري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن ناجحة في تحسين وتوسيع تغطية الخدمات الصحية في الداخل فحسب بل انها قدمت انموذجا لنظام الخدمات الصحية للمنطقة.

وقال الدكتور أحمد سالم سيف المنظري في مؤتمر تغطية الخدمات الصحية بطهران ان خدمة التغطية الصحية الشاملة في ايران تشكل انموذجا لدول المنطقة وحتى العالم مضيفا ان مشروع 'تطوير نظام السلامة الصحية' الذي يجري تنفيذه منذ عام 2015 يشكل انموذجا من الالتزام السياسي لايران في برنامج التغطية الصحية للشاملة.

وتابع ان التغطية الصحية الشاملة تعني خفض الامراض وتكاليف قطاع الصحة في الدول وعلى كافة الدول التحرك في هذا المسار الصحيح من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع ابناءها.