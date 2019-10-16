قررت لاعبة التنس الألمانية أنجيلك كيربر، إسدال الستار مبكرا على مسيرتها في الموسم الحالي.

وقال ممثلون عن اللاعبة الألمانية مساء الإثنين، إنها لن تشارك في أي بطولة أخرى في الموسم الحالي.

وتخطط كيربر 31 عاما، للحصول على راحة طويلة حتى أواخر الشهر المقبل حيث تعتزم الاستقرار على هوية مدربها الجديد خلال تلك الفترة.

وتلقت كيربر صدمة جديدة في موسمها الصعب، حيث تأكد غيابها عن بطولة لوكسمبورج المفتوحة، بسبب إصابة في الساق.

وذكر منظمو البطولة يوم الجمعة الماضي، أن كيربر انسحبت من المشاركة في لوكسمبورج، حالها كحال النجمة الروسية ماريا شارابوفا التي انسحبت بسبب إصابة في الكتف.

وعانت كيربر في بطولات (جراند سلام) خلال الموسم الجاري كما انفصلت عن مدربها راينر شوتلر، بعد الخروج المبكر من منافسات بطولة ويمبلدون.

وكانت آخر مشاركة لكيربر، في بطولة بكين، وقد خرجت من الدور الثاني، وتحتل الآن المركز 13 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.