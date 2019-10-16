  • الأربعاء ١٦ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266250 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
انتهاء موسم الالمانية انجيلكه كيربر

انتهاء موسم الالمانية انجيلكه كيربر

قررت لاعبة التنس الألمانية أنجيلك كيربر، إسدال الستار مبكرا على مسيرتها في الموسم الحالي.

وقال ممثلون عن اللاعبة الألمانية مساء الإثنين، إنها لن تشارك في أي بطولة أخرى في الموسم الحالي.

وتخطط كيربر 31 عاما، للحصول على راحة طويلة حتى أواخر الشهر المقبل حيث تعتزم الاستقرار على هوية مدربها الجديد خلال تلك الفترة.

وتلقت كيربر صدمة جديدة في موسمها الصعب، حيث تأكد غيابها عن بطولة لوكسمبورج المفتوحة، بسبب إصابة في الساق.

وذكر منظمو البطولة يوم الجمعة الماضي، أن كيربر انسحبت من المشاركة في لوكسمبورج، حالها كحال النجمة الروسية ماريا شارابوفا التي انسحبت بسبب إصابة في الكتف.

وعانت كيربر في بطولات (جراند سلام) خلال الموسم الجاري كما انفصلت عن مدربها راينر شوتلر، بعد الخروج المبكر من منافسات بطولة ويمبلدون.

وكانت آخر مشاركة لكيربر، في بطولة بكين، وقد خرجت من الدور الثاني، وتحتل الآن المركز 13 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8059 sec