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رقم الخبر: 266249 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
باسترنياك يقود بروينز للفوز على دكس في دوري هوكي الجليد
بأمريكا الشمالية ..

باسترنياك يقود بروينز للفوز على دكس في دوري هوكي الجليد

سجل ديفيد باسترنياك كل أهداف فريقه الأربعة، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في آخر أربع مباريات، ويقود بوسطن بروينز للفوز على ضيفه أنهايم دكس 4-2، الليلة الماضية، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وهذه أول مرة يسجل فيها باسترنياك أربعة أهداف في مباراة واحدة خلال مسيرته، وأنقذ ياروسلاف هالاك حارس بوسطن 30 محاولة ليقود فريقه إلى الانتصار.

وفاز مينيسوتا وايلد 2-صفر على أوتاوا سناتورز، في مباراة تألق فيها الحارس أليكس ستولوك الذي أنقذ مرماه من 26 محاولة، ليخرج بشباك نظيفة للمرة السادسة في مسيرته والأولى منذ موسم 2017-2018.

وسجل ديفون تيوز هدفا في الوقت الإضافي ليقود انتفاضة نيويورك أيلاندرز الذي فاز على سانت لويس بلوز حامل اللقب 3-2 بعد أن كان متأخرا 2-صفر، وأنقذ توماس جرايس حارس أيلاندرز 21 محاولة ليقود فريقه لهذا الانتصار.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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