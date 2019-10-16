حقق الحكمة فوزا دراماتيكيا على حساب الهومنتمن بنتيجة (89-76)، على ملعب غزير، لحساب الجولة الرابعة من دوري السلة اللبناني الاثنين.

وجاءت أرباع اللقاء مثيرة، حيث انتهى الأول لصالح الهومنتمن (22-14)، والثاني أيضا (43-36)، والثالث (64-59)، بينما شهد الربع الأخير صحوة من لاعبي الحكمة.

وسجل نجم الهومنتمن دواين جاكسون 25 نقطة، كأفضل مسجل في اللقاء، في حين أحرز لاعب الحكمة والتر هادج 21 نقطة، كأفضل مسجل في فريقه.

وقدم هادج 9 تمريرات حاسمة، كأفضل صانع ألعاب بالمباراة، مقابل 5 تمريرات أرسلها نجم الهومنتمن، علي فرحات.

وبهذا الفوز، قفز الحكمة إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، من 3 انتصارات وخسارة وحيدة، بينما تجمد الهومنتمن عند 5 نقاط، في المركز الخامس، ويلتقي الحكمة مع بيروت في الجولة المقبلة، فيما يلعب الهومنتمن مع أطلس.