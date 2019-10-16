أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الثلاثاء، تعيين المدرب الشاب أحمد خلف، مدربا للفريق، خلفا للمستقيل ثائر جسام، لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

بعد أنفراج كبير في أزمة النادي ..

وقال مصدر من داخل النادي في تصريحات: (الإدارة تعاقدت رسميا مع أحمد خلف، ويعاونه فريد مجيد، وعماد هاشم مدربا للحراس.

وأضاف (هناك انفراج كبير في أزمة النادي بعد أن تمت تسوية الديون للاعبين السابقين الذين تقدموا بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي، وهناك وعود من الاتحاد العراقي بالسماح للطلبة بخوض منافسات الدوري).

وباشر فريق الطلبة، تدريباته تحت إشراف أحمد خلف اعتبارا من الثلاثاء بعد أن قاد الوحدة التدريبية الاثنين المدرب المساعد فريد مجيد.

يذكر أن إدارة الطلبة سمت لاعب الفريق السابق وميض خضر مشرفا للفريق، خلفا لحيدر عبد الرزاق.