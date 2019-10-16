اكد سفير الجمهورية الاسلامية في سلطنة عمان حجة الاسلام والمسلمين "محمدرضا نوري شاهرودي" ان سلطنة عمان وبسبب موقعها الجغرافي تعتبر بوابة جيدة لوصول الشركات الايرانية الى الاسواق الاسيوية والافريقية.

واضاف شاهرودي خلال لقاء وفدا من اعضاء غرفة تجارة اهواز ومشهد ان العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلطنة عمان جيدة في جميع المجالات، مشيرا الى الفرص الاستثمارية في مجال الغاز والحوافز التجارية التي تقدمها السلطنة للتجار.

وتقرر خلال الاجتماع ان يتم التنسيق ولتسهيل حركة التجار بين البلدين مع المسؤولين في البلدين لاقامة خط طيران مباشر بين مدينة اهواز ومسقط.