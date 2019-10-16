وعن الهجوم علی ناقلة النفط الإيرانية، قال فلاحت بيشه في تصریح لوکالة «إسنا»: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دوما عن استعدادها لإزالة التوتر وبالتأکيد ستقوم بذلك، من المؤکد أن الهجوم علی ناقلة النفط الإيرانية يتعارض وسیاسات الجمهورية الإسلامية المحافظة علی الاستقرار ويتلقی هذا الهجوم رداً حاسماً.

وأشار إلی أن الروح السائدة لدی النخب السعودية قائمة علی إزالة التوتر مع إيران، قائلاً: في وقت تعلن إيران منذ سنوات عن استعدادها لإجراء المفاوضات مع السعودية، فالسعوديون هم الذين لم يأتوا وفي الوقت نفسه تختلف أقوالهم عن أفعالهم ويبحثون عن الوساطة.

ورداً علی بعض التحليلات تنص علی أن الهجوم علی ناقلة النفط الإيرانية کان بهدف صرف الأنظار عن زيارة رئيس الوزراء الباکستاني، عمران خان إلی طهران، قال فلاحت بيشه: هذا الحادث يشبه کثيراً بما جری خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني، شینزو آبي إلی إيران حيث تم استهداف ناقلتين خلالها بالتزامن معا ويبدو أن هناك أطراف تسعی وراء الحيلولة دون المسار الدبلوماسي وبالطبع في إيران يجري کل من المؤسسة العملية والدبلوماسية أعمالهما في ما يصب بخانة المصالح الوطنية.

وأضاف: لدی إيران قدرات عملية لمعرفة من قام بهذا الهجوم، وترد رداً یجعله يندم.