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رقم الخبر: 266239 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 13:37 الاقسام: عربيات  
عشرات الغارات السعودية استهدفت اليمن خلال ال24ساعة الماضية

عشرات الغارات السعودية استهدفت اليمن خلال ال24ساعة الماضية

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن عشرات الغارات، شنتها قوات التحالف على الأراضي اليمنية خلال 24ساعة الماضية.

و نقلاً عن المسيرة، ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد"يحيى سريع" صرح بأن التحالف شن  عشرات الغارات استهدفت مناطق مختلفة في اليمن خلال ال24ساعة الماضية.

واكد "سريع" انه خلال ال24 ساعة الماضية شنت قوات التحالف أكثر من 30غارة على مناطق مختلفة في اليمن.

واضاف ان القصف تركز بشكل أساسي على مدينة صعدة شمال اليمن.

وقال مسؤولون في حركة أنصار الله أن السعودية ومن كان خلفها مصرون على استمرار عدوانهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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