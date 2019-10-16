وأكد حسين مدرس في خطاب رسمي اليوم الثلاثاء، بان لامانع من تصدير معجون الطماطم باحجام مختلفة حتى تاريخ 22 ديسمبر/كانون الاول 2019 مع ضرورة مراعاة اللوائح والضوابط المتعلقة بهذا الخصوص.

يشار الى أن منع تصدير المعجون جاء على خلفية تذبذب سعر صرف العملة ما أدى لارتفاع الاسعار علما أنه قد تحظر الصادرات لاحقا مع انخفاض الانتاج بسبب فصل الشتاء وارتفاع سعر الطماطم الخام.