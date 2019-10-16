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رقم الخبر: 266237 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: اقتصاد  
التجارة الايرانية ترفع حظر تصدير معجون الطماطم

التجارة الايرانية ترفع حظر تصدير معجون الطماطم

أعلن وكيل وزير التجارة والصناعة، رفع حظر تصدير الطماطم وذلك بعد تعليق الصادرات بهدف تنظيم السوق المحلية.

وأكد حسين مدرس في خطاب رسمي اليوم الثلاثاء، بان لامانع من تصدير معجون الطماطم باحجام مختلفة حتى تاريخ 22 ديسمبر/كانون الاول 2019 مع ضرورة مراعاة اللوائح والضوابط المتعلقة بهذا الخصوص.

يشار الى أن منع تصدير المعجون جاء على خلفية تذبذب سعر صرف العملة ما أدى لارتفاع الاسعار علما أنه قد تحظر الصادرات لاحقا مع انخفاض الانتاج بسبب فصل الشتاء وارتفاع سعر الطماطم الخام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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