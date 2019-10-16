قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني أن المسجد الأقصى يتعرض لحملة تقسيم وتهويد بشعة، وتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، من خلال تسهيل اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه.

وحذر النائب أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس التشريعي من دعوات قادة الصهاينة وجماعات ما يسمى "أمناء الهيكل" للاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تمهيد الطريق لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

واعتبر أن الاعتداءات الصهيونية المستمرة على مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، حيث تحاول قوات الاحتلال الصهيونية الالتفاف على منجز الجماهير المقدسية التي فتحت مصلى باب الرحمة، وتقوم بالدخول إلى المصلى بالأحذية وتقوم بتفريغه من أثاثه.

واقتحم الاقصى اليوم الثلاثاء اكثر من 350 مستوطن صهيوني وهو ما أثار قلق الفلسطينين.

وأكد أبو حلبية أن هذه التغيرات الكبرى التي يحاول الاحتلال فرضها على الأقصى مستغلاً الانشغالات الإقليمية لن يستطيع تحقيقها إذا ما حضرت في مواجهته الإرادة الجماهيرية المقدسية والفلسطينية، وإن الاحتلال الذي يعجز عن تشكيل حكومة مستقرة لهو أعجز عن أن يفرض حقائق جديدة في المسجد الأقصى المبارك.

وناشد المرجعيات الإسلامية في القدس بضرورة أن يكون لها موقف موحدٌ حاسم وعاجل في الدعوة إلى الرباط والنفير على مدى أيام العدوان المقبلة.

كما ناشد الشعوب العربية والإسلامية بإعلان الجمعة المقبلة 18-10-2019 جمعة عالمية للانتصار للأقصى، ورفض مخططات تقسيمه وتهويده، وللوقوف إلى جانب أهلنا وإخواننا في القدس.

كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية أن يكون لها حضور قوي في توجيه حكوماتها لنصرة القدس وأهلها، بكل السبل المتاحة، ولا أقل من إنشاء وتفعيل صناديق خاصة لدعم القدس وأهلها بشكل مستمر، ودعوة الجماهير الإسلامية للخروج بحشودات قوية وداعمة للقدس وأهلها توصل رسالة للصهاينة بأن القدس في قلب العالم العربي والإسلامي.