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رقم الخبر: 266235 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 13:08 الاقسام: دوليات  
مثول رئيس جنوب إفريقيا السابق أمام القضاء بتهم فساد

مثول رئيس جنوب إفريقيا السابق أمام القضاء بتهم فساد

يمثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما اليوم الثلاثاء أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة رغم كثرة الاتهامات.
وزوما متهم بتلقي رشى قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 51 مليار راند (3,4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية.
وأجبر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي زعيمه السابق على التخلي عن الرئاسة العام الماضي بعد حكم دام تسعة أعوام سادتها اتهامات بالفساد وسط تضاؤل شعبيته.
وبعد محاولات عدة لتجنب المحاكمة، سيمثل أمام المحكمة العليا في مدينة بيتر ماريتزبرغ الثلاثاء لفتح ملف القضية المتهم فيها بربح أربعة ملايين راند (270 ألف دولار) من الصفقة.
ومن المتوقع أن يمثل زوما بجانب ممثلين عن مجموعة "تاليس" المتهمة بدفع الرشى فيما ينفي والمجموعة الفرنسية هذه التهم.
ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان نائب الرئيس ثابو مبيكي آنذاك.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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