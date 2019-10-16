تقرير مصور موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة اقيمت الكثير من المواكب في مختلف المنافذ الحدودية في ايران لتقديم الخدمات للزوار العازمين على المشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق، ومن ضمن هذه المواكب موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة.