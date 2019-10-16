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رقم الخبر: 266233 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 13:00 الاقسام: الوسائط المتعددة  
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
تقرير مصور

موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة

اقيمت الكثير من المواكب في مختلف المنافذ الحدودية في ايران لتقديم الخدمات للزوار العازمين على المشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق، ومن ضمن هذه المواكب موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة.
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
موكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجةموكب "خدام زوار الحسين (ع)" في شلمجة
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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