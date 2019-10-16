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رقم الخبر: 266232 تاريخ النشر: تشرين الأول 15, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: الوسائط المتعددة  
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء المقدسة
تقرير مصور

زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء المقدسة

تجذب كربلاء المقدسة سنوياً الزوار من كل مكان، في مشهد نتمناه في عالمنا السياسي، إذ يتعالى الجميع عن الأحقاد والخلافات ويجمعهم شيئ واحد آلا وهو "حب الحسين".
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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