تقرير مصور زوار الإمام الحسين(ع) في طريقهم إلى كربلاء المقدسة تجذب كربلاء المقدسة سنوياً الزوار من كل مكان، في مشهد نتمناه في عالمنا السياسي، إذ يتعالى الجميع عن الأحقاد والخلافات ويجمعهم شيئ واحد آلا وهو "حب الحسين".