ایران

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جمهوري اسلامي

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کیهان

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آرمان ملي

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آفتاب یزد

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شرق

📌 روحاني في مؤتمره الصحفي: اذا لم یکن رئیس الجمهوریة مسؤولاً عن تطبیق الدستور، فاطلعوا الشعب علی ذلك

ايران

صحيفة ايران كتبت في تعليقها ( مخاطرة اردوغان الكبيرة الجديدة ) عن عمليات نبع السلام التركية في شمال سوريا.

وجاء في جانب من هذا التعليق: "اردوغان دفع بقوات بلاده في مغامرة بالغة الخطورة في شمال سوريا، وذلك بشن حرب مباشرة على التنظيمات الكردية المسلحة ".

فعمليات نبع السلام التركية هذه التي ماكانت لتبدأ لولا الضوء الاخضر الامريكي ستواجه مقاومة شديدة ومكلفة من قبل الاكراد والقوات السورية. فدمشق لن تقف مكتوفة الايدي ازاء الهجوم التركي الذي يستهدف السيادة الوطنية السورية ومهما تكن مبررات اردوغان.

جوان

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( ظلال دمشق افضل من جزمة انقرة ) عن خيبة امل التنظيمات الكردية المسلحة في سوريا بامريكا والدعم الامريكي مقابل العمليات العسكرية التركية.

وجاء في الصحيفة: لم يكن امام هذه التنظيمات الكردية، بعد اعطاء ترامب الضوء الاخضر لعمليات نبع السلام التركية في شمال سوريا سوى خيارين: " الخيار الاول مواجهة القوات التركية ومرتزقتها من دون دعم امريكي والخيار الاخر التوجه نحو الشرعية في دمشق للدفاع عن الاراضي السورية".

ويبدو ان الموازنات الميدانية اوصلت التنظيمات الكردية المسلحة الى قناعة بضرورة التقارب والتحالف مع دمشق، وذلك في ظل اتفاق مشترك تحركت القوات السورية بموجبه لفرض السيادة الوطنية على شمال سوريا مقابل الهجوم التركي.

سياست روز

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على الانتخابات الرئاسية في تونس في مقالها (رسائل انتخابات ) مشيرة الى فوز المرشح المستقل قيس سعيد وبفارق كبير عن منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وجاء في الصحيفة: "قيس سعيد فاز بفضل مواقفه الشجاعة ضد النظام التونسي السابق وتاييده للمطالبات الشعبية في الثورة التونسية ولتأييده الصريح للشعب الفلسطيني وادانته للكيان الصهيوني".

فالرئيس التونسي المنتخب ركز في حملته الرئاسية على اعتبار التطبيع مع هذا الكيان خيانة كبرى الامر الذي حمل انعكاسات ايجابية واسعة في الشارع التونسي.

وفوزه يجسد عمق التاييد الشعبي في تونس للقضية الفلسطينية ويجسد فشل التيارات التي تميل لامريكا والغرب.

ابرار

نشرت صحيفة ابرار تقريراً حول الاوضاع في الجزائر بعنوان ( تظاهرات في الجزائر ضد مشروع قانون يرتبط بالطاقة ).

وجاء في التفاصيل : "ندد الآلاف من الجزائريين في تظاهرات مقابل مبنى البرلمان بمشروع قانون يتضمن اعطاء امتيازات واسعة لشركات اجنبية في قطاع الطاقة بالجزائر".

وجاء الحدث بعد اعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بان حكومته صادقت على مسودة هذا القانون وطرحت الامر على البرلمان.

آرمان

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( السلام والاستقرار في المنطقة مرهونان باجواء العلاقات الايرانية السعودية ) كتبت صحيفة آرمان: تتحرك باكستان في اطار جهود ساخنة بين ايران والسعودية لحل المشاكل العالقة بين البلدين املاً في تهدئة الاجواء وتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة.

واضافت الصحيفة: "ان بمقدور ايران والسعودية وفي حال تصفية الاجواء بينهما القيام بدور كبير في مسار حل مشاكل المنطقة وعلى رأسها الحرب في اليمن وبامكانهما تعزيز قدرة منظمة اوبك".

الصحيفة نوهت الى سقوط رهان السعودية على دفع امريكا لدخول حرب على ايران كما نوهت الى تعثر الحرب التي تقودها على اليمن ووصول نيران هذه الحرب للعمق السعودي نفسه.

قدس

صحيفة قدس كتبت عن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا في مقالها ( انقرة تريد الحصول على ورقة رابحة في المباحثات المستقبلية ) وجاء في الصحيفة:

"هناك عوامل داخلية وراء هذه العمليات على رأسها فقدان اردوغان وحزبه الحاكم للكثير من شعبيتهما واردوغان يتصور ان هذه العمليات ستحفز المشاعر الوطنية التركية لصالحه.

كما انه يريد من وراءها توظيف اللاجئين السوريين في بلاده في مناطق بشمال سوريا لتغيير التركيبة السكانية.

ويعتقد اردوغان ان تحقيق اهدافه الميدانية في شمال سوريا سيعطيه ورقة رابحة في اية مفاوضات مستقبلية حول سوريا. ولكن تركيا قد تجد نفسها في مازق حقيقي.

كيهان

صحيفة كيهان نشرت تقريراً عن اجواء التناقض في الادارة الامريكية. ونقرأ في هذا التقرير الذي يحمل عنوان ( البنتاغون يخلي ظهر ترامب ) " وزير الدفاع الامريكي "مارك اسبير" فاجأ ترامب باعلانه من ان البنتاغون سيتعاون مع مجلس النواب الامريكي بشان فضيحة اوكرانيا ".

وكان البيت الابيض قد اعلن قبل ذلك انه لن يتعاون مع مجلس النواب في مسار محاولة مسائلة ترامب بشان هذه الفضيحة. واوضح الوزير اسبير ان وزارته ستتعاون بشكل كامل مع لجان الكونغرس التي تشرف على التحقيق في هذه القضية.

رسالت

صحيفة رسالت نشرت تقريراً عن الموقف الاوروبي ازاء العمليات التركية بشمال سوريا يحمل عنوان ( موغريني تتحدث عن احتمال فرض عقوبات على تركيا ) وجاء فيه:

" قالت المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان بلدان الاتحاد قد تعمد الى فرض عقوبات واجراءات حظر على انقرة مالم توقف عملياتها بسوريا".

موغريني نوهت الى ان الاجتماع الوزاري لبلدان الاتحاد الاوروبي درس هذا الاحتمال.