شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في القدس المحتلة طالت محافظ القدس وعدداً من نشطاء حركة فتح.

واعتقلت قوات خاصة من شرطة الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في سلوان واقتياده للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، وأمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية ياسر درويش.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب "ضمن حربه المسعورة على السيادة في القدس المحتلة، الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث، وكذلك يعتقل أمين سر فتح في القدس شادي المطور، من منزله بعد الاعتداء عليه".

بدورها، أدانت محافظة القدس عملية الاعتقال مؤكدة "أن الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية".

ويذكر أن محافظ القدس الذي أعتقل عدة مرات خلال العام الجاري، تسلم قبل ذلك قراراً عسكرياً من قائد المنطقة الوسطى يقضي بمنعه من الدخول أو الوجود في مناطق الضفة الغربية المحتلة مدة 6 أشهر، وعدم الوجود أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة شخصيات فلسطينية معينة.

وفي السياق نفسه، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس البلدية محمد عازم إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية".

بموازاة ذلك انتشرت قوات الاحتلال الخاصة بكثافة في ساحات الأقصى صباح الاثنين، وخلال تجول وفدا اداريا من المنتخب السعودي بالأقصى.

وقام الوفد السعودي بالدخول الى الاقصى عبر باب الأسباط وتجول في ساحاته برفقة مدراء ومسؤولي وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأخرجت شرطة الاحتلال صباحا عددا من الشبان المتواجدين في الأقصى، قبيل وصول الوفد السعودي الى الأقصى، واعتقلت أحد الشبان.

وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين المحتلة لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء الاحد.

من جانب آخر أعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الفلسطينية "حريات" عن تشكيل لجنة وطنية دائمة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المركز في بيان صحفي له أن المؤسسات الحقوقية والطبية الأهلية والرسمية دُعيت للقاء هام الاحد للبحث في المعاناة المستمرة للأسرى المرضى في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها بحقهم إدارة السجون.

وأضاف ان اللقاء بحث الدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الحقوقية والطبية الفلسطينية للحد من هذه المعاناة وتنظيم حملة إعلامية لإطلاع الرأي العام الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يتعرض له الأسرى المرضى من انتهاك فظ لحقهم في العلاج والرعاية الصحية.

وطالب المجتمعون من اللجنة المشكلة بالضغط على حكومة الاحتلال للسماح للجان تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على معاناة الأسرى المرضى والظروف الاعتقالين التي يعيشونها والخطر الذي يتهدد حياتهم، وعلى حجم الحالات المرضية التي تزداد باضطراد بفعل عوامل القهر والضغط والإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى.

وتتكون اللجنة من: وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وزارة الصحة الفلسطينية، نادي الأسير الفلسطيني، شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، لجان العمل الصحي، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، القوى الوطنية والإسلامية، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، تلفزيون فلسطين، شبكة وطن الإعلامية ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".

*وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل القاهرة

الى ذلك وصل العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الأحد، وفد من حركة الجهاد الإسلامي، للقاء مسؤولين مصريين.

وذكر مصدر عن الحركة فضل عدم ذكر اسمه، إن "الوفد يترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة، على أن يتبعه وفد آخر من قيادة الحركة في غزة فيما بعد"، دون تحديد.

وأضاف أن الزيارة تهدف للقاء مسؤولين مصريين، لـ"بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وأوضاع القضية الفلسطينية". ولفت إلى أن اللقاء سيبحث التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة، داوود شهاب أن النخالة وصل إلى القاهرة بدعوة من المسؤولين المصريين وأشار شهاب إلى أنه من المقرر أن يصل باقي أعضاء الوفد القادمين من غزة في وقت لاحق.

وأوضح أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي من أجل التباحث مع المسؤولين المصريين حول مستجدات الوضع الفلسطيني وترسيخ العلاقات مع مصر.