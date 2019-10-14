ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة 450 جنديا يتمركزون في قاعدة عسكرية في ولاية أريغون الأمريكية إلى الصومال للانضمام إلى قواتها العاملة في ذلك البلد لدعم القوات الإفريقية والصومالية على زيادة قدراتها وتعزيز الأمن والسلام في الصومال والمنطقة.

الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تتخذ في مطار بلي دوغلي العسكري السابق الواقع على بعد نحو 100 كم شمال مقديشو قاعدة لها تنطلق منها الطائرات المسيرة التي تضرب قواعد حركة الشباب في مختلف الأقاليم الصومالية، إلا أن تهديدات الحركة ما زالت قائمة حيث شنت مؤخرا هجوما على القاعدة الأمريكية نفسها كما قصفت الاحد مجمع “حلني” في مقديشو الذي تقع فيه مكاتب الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقي.

من جانب آخر تدرس الحكومة الفيدرالية الصومالية الرد على خرق كينيا للمجال الجوي الصومالي بعد وصول وفد كيني يوم السبت الماضي إلى كسمايو للمشاركة في تنصيب رئيس ولاية جوبالاند متجاهلا قرارا لهيئة الطيران المدني الصومالية منع الرحلات المباشرة بين كينيا ومدينة كسمايو في جنوب الصومال.

ووفقا لشبكة العاصمة الإخبارية نقلا عن مصادر في الرئاسة الصومالية أن الحكومة الفيدرالية تدرس اتخاذ أحد قرارين حول طرد السفير الكيني من الصومال أو منع وصول شحنات القات الكيني إلى البلاد.