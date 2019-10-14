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رقم الخبر: 266195 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 19:21 الاقسام: عربيات  
مصر.. إنقاذ طاقم طائرة فقدت في البحر المتوسط

مصر.. إنقاذ طاقم طائرة فقدت في البحر المتوسط

أعلنت القوات البحرية المصرية، الاثنين، أنها نجحت في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط، وفق ما أعلنته صفحة المتحدث العسكري المصري على فيسبوك.

وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري: "ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة للخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بور سعيد".

وأضاف أن "الطائرة كانت تحمل أفرادا من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد آخرين: إنجليزي وإيطالي ونيجيري)".

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر.

وقامت الوحدات البحرية المصرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية، حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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