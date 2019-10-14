سار عمال الإنقاذ في مياه موحلة وصل ارتفاعها إلى الخصر يوم الاثنين بحثا عن ناجين بعدما ضرب اليابان واحد من أسوأ الأعاصير التي اجتاحت البلاد في التاريخ الحديث مع توقعات باستئناف هطول الأمطار في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا في الإعصار الذي ترك مناطق شاسعة من المدن في وسط وشرق اليابان مغمورة بالمياه مع فقدان 16 آخرين وإصابة 189 شخصا.

وضرب الإعصار هاجيبيس الذي يعني بلغة تجالوج الفلبينية ”سريع“ جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان يوم السبت وغادر البحر في وقت مبكر يوم الأحد.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن الكهرباء مازالت مقطوعة عن أكثر من 92 ألف منزل في وقت مبكر صباح يوم الاثنين. وانخفض الرقم من 262 ألف منزل منتصف يوم الأحد.

وبحثت جماعات من المنقذين عن ناجين خلال سيرهم في مياه وصل ارتفاعها إلى الخصر في ناجانو بوسط اليابان حيث غمر فيضان مياه نهر تشيكوما مساحات من الأراضي.

ومن المتوقع هطول الأمطار في وقت لاحق من يوم الاثنين على وسط وشرق اليابان حيث أصبحت الأراضي رخوة بسبب المستوى القياسي لهطول الأمطار جراء الإعصار مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.