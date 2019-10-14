أعلن مساعد الشؤون التجارية والصناعية بوزارة الزراعة الايرانية، أن الظروف مواتية لرفع حجم انتاج الفستق لتصل الصادرات الى مستوى 4 الى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

وأوضح "علي اكبر مهرفرد" في مراسم اطلاق العقود الاجلة للفستق ببورصة السلع الايرانية اليوم الاثنين، بان التجارة الخارجية للفستق تلامس 1.5 مليار دولار حاليا.

وأشار الى أن الجفاف من اسباب انخفاض انتاج الفستق في ايران بالعام الفائت، مبينأ أن 13 محافظة ايرانية تزرعه ومن المتوقع تسجيل الانتاج نموا كميّا هذا العام.