  • الإثنين ١٤ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266185 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 16:52 الاقسام: اقتصاد  
إيران تطمح لتصدير 5 مليارات دولار فستق

إيران تطمح لتصدير 5 مليارات دولار فستق

أعلن مساعد الشؤون التجارية والصناعية بوزارة الزراعة الايرانية، أن الظروف مواتية لرفع حجم انتاج الفستق لتصل الصادرات الى مستوى 4 الى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

وأوضح "علي اكبر مهرفرد" في مراسم اطلاق العقود الاجلة للفستق ببورصة السلع الايرانية اليوم الاثنين، بان التجارة الخارجية للفستق تلامس 1.5 مليار دولار حاليا.

وأشار الى أن الجفاف من اسباب انخفاض انتاج الفستق في ايران بالعام الفائت، مبينأ أن 13 محافظة ايرانية تزرعه ومن المتوقع تسجيل الانتاج نموا كميّا هذا العام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/4321 sec