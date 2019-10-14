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رقم الخبر: 266182 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: منوعات  
مذيعة تفاجأ بطفلها على الهواء.. وخريطة سوريا تنقذ الموقف

مذيعة تفاجأ بطفلها على الهواء.. وخريطة سوريا تنقذ الموقف

تعرضت مذيعة قناة (إن بي سي) نيوز الأميركية كورتني كيوب للإحراج عندما كانت على الهواء خلال نشرة إخبارية حول العمليات العسكرية الأخيرة بسوريا، حيث تفاجأت بحضور طفلها إلى جانبها.

وحاول الطفل مناداة أمه، فيما كانت كيوب تحاول السيطرة على الموقف.

وعندما مد الطفل يده لوالدته للفت انتباهها، ابتسمت كورتني وقالت (اعذروني، ابني هنا).

وتمكن المخرج من إنهاء الموقف عبر التغطية على المشهد بخريطة سوريا التي توضح موقع العملية العسكرية التركية.

ونشرت شبكة (إم إس إن بي سي) الفيديو على تويتر، وعلقت عليه بالقول: (بعض الأحيان تحدث أخبار عاجلة أثناء تغطيتنا للأخبار العاجلة).

 

 
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مصدر الخبر: العربية
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