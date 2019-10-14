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رقم الخبر: 266179 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ

رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ

( نشر ناريندا مودي رئيس وزراء الهند مقطع فيديو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة (ماماباليبورام ( .

وكتب معلقا على الفيديو قائلا : ( دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة ودعونا نتأكد من بقائنا لائقين ( .

وظهر رئيس الوزراء الهندي وهو يسير على الشاطئ حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي حاملا إياه على ظهره وفي النهاية أعطاه لأحد العمال .

ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة .

وتشكل مشكلة القمامة تحد كبير أمام الهند التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها، نحو 15 مليون كيلوغرام .

 
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مصدر الخبر: القدس العربي
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