( نشر ناريندا مودي رئيس وزراء الهند مقطع فيديو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة (ماماباليبورام ( .

وكتب معلقا على الفيديو قائلا : ( دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة ودعونا نتأكد من بقائنا لائقين ( .

وظهر رئيس الوزراء الهندي وهو يسير على الشاطئ حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي حاملا إياه على ظهره وفي النهاية أعطاه لأحد العمال .

ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة .

وتشكل مشكلة القمامة تحد كبير أمام الهند التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها، نحو 15 مليون كيلوغرام .