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رقم الخبر: 266178 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
(نطحة ثور) كادت أن تودي بحياته

(نطحة ثور) كادت أن تودي بحياته

أصيب مصارع ثيران إسباني شاب بجروح خطرة، بعدما نطحه ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد، بمناسبة العيد الوطني الإسباني.

ذكرت صحف إسبانية أن غونثالو كاباييرو (27 عاما) الذي أصيب في الحادثة، هو صديق ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيكتوريا فيديريكا التي كانت حاضرة.

وأعلن المنظمون (إصابة غونثالو كاباييرو بجروح خطرة جدا)، وأوضحوا أن كاباييرو تعرض للنطح من الثور في الفخذ الأيسر، مما تسبب له بجرحين، الأول 30 سنتمترا والثاني 25 سنتمترا، كما أدت النطحة إلى قطع الشريان الفخذي.

وأخضع الأطباء الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل، ومن ثم نقل إلى المستشفى. وتضم حلبات مدريد غرفتي عمليات جراحية حيث يعالج مصارعو الثيران من الإصابات على الفور.

 وكانت الصحف الإسبانية ذكرت في مايو الماضي أن مصارع الثيران الشاب أصيب بنطحة في الفخذ الأيسر في الحلبات نفسها.

 
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مصدر الخبر: سكاي نيوز
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