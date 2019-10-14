قام أهل عروس بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية في دلتا مصر بضرب زوج ابنتهم ضربا مبرحاً، في يوم الصباحية لارتباطه بها دون موافقتهم.

وتسبب الاعتداء في إصابة العريس بكدمات في الوجه.

وقدم العريس (س. أ 20 عاما)، طالب، بلاغا للشرطة بعد أن اعتدى عليه أهل زوجته بالتعدي بالضرب في اليوم الثاني لزواجه (الصباحية)، لرفضهم زواجه من ابنتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وتقدم لأهلها لطلب يدها إلا أنهم رفضوا، لكن كان لوالدتها رأي آخر فأبدت موافقتها وساعدتهما على إتمام الزواج دون معرفة الأهل.

ولدى علم الأهل بما فعلت الأم والابنة وزوجها ذهب شقيق العروس ومعه ابن أخيه وتشاجرا مع العروسين، واعتديا بالضرب المبرح على العريس.